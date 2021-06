An Christi Himmelfahrt fand ein außergewöhnlicher Gottesdienst in der evangelischen Gemeinde statt – „im Freien ist immer etwas Besonderes“, sagt Pfarrer Christian Noeske. Doch dieser Anlass brachte die Gläubigen noch neben der Kirche zusammen. Nun ist es so weit, endlich geht es wieder in die Johanneskirche. Die Corona-Pandemie hatte die Menschen von dort für fast genau sechs Monate verbannt.

