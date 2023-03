Ein Trio an der Spitze

Ketsch. Bei den Nachholpartien zur Vereinsmeisterschaft des Schachclubs gab es in den beiden Gruppen folgende Ergebnisse: In der Gruppe A setzte sich Yasin Öztürk gegen Heinz Sessler durch und Martin Schrepp schlug Philipp Wadlinger. An der Spitze haben noch drei Spieler Chancen auf den begehrten Titel. Yasin Öztürk liegt mit 7,5 Punkten am besten im Rennen. Martin Schrepp hat ebenfalls 7,5 Punkte auf seinem Konto, allerdings hat er schon eine Partie mehr als Öztürk absolviert. Florian Schrepp hat 6,5 Punkte gesammelt und hofft auf einen Ausrutscher seiner Konkurrenten, um ganz vorne zu landen.

In der Gruppe B gewann Lukas Siegel gegen Gerhard Teichmann und Lennart Rudel konnte Alfred Kief in die Schranken weisen. Hier hat Simon Hinkel den Aufstieg in die A-Gruppe schon in der Tasche – zum Turniersieg fehlt ihm lediglich noch ein halber Punkt.

Siegel und Rudel mischen mit

Um den zweiten Aufstiegsplatz kämpfen Lukas Siegel mit sieben Punkte und Lennart Rudel mit 6,5 Punkten. Alle anderen Spieler haben nur noch geringe Chancen ganz vorne zu landen. Am kommenden Freitag, 24. März, findet das Schnellschachturnier für den Monat März statt. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Ferdinand- Schmid-Haus. zg