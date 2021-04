Ein Wohnhaus aus alten Ästen

Hallo Kinder! Ich habe mit Harry Hase beschlossen, eine Benjeshecke zu bauen. Wisst ihr, was das ist? Das ist wie eine Art Zaun, nur aus Ästen und Zweigen. Fachleute sagen dazu auch Totholzhecke, weil ja das verwendete Material dafür nicht mehr lebt. Wisst ihr, was das Tolle an so einer Hecke ist? Dort finden Vögel ein neues Zuhause und nisten da auch. Der Zaunkönig zum Beispiel. Oder Haselmäuse, Kröten und Frösche ziehen da ein und auch Igel. Die Benjeshecke ist sozusagen ein schönes Wohnhaus für Kleintiere. Übrigens: Sie wurde nach Hermann Benjes benannt, der über die Hecke ausführlich geschrieben hat. Aber er hat sie nicht erfunden. Es gibt sie schon ganz lange. Früher haben zum Beispiel Bauern mit solchen Hecken ihre Ländereien abgegrenzt. Zurück zu meinem Bauprojekt: Der Opa von Harry Hase hat gerade die Obstbäume in seinem Garten geschnitten. Die Äste, die er da abgeschnitten hat, haben wir gesammelt. Diese schichten wir nun am Rand vom Garten übereinander. Harry Hases Opa hat uns geholfen, zwei stärkere große Äste als Pflöcke in die Erde zu rammen. Die stehen etwa eineinhalb Meter auseinander. Dazwischen haben wir das Geäst aufgetürmt. Und wisst ihr was: Wir haben sogar schon beobachtet, wie ein Vögelchen dorthin geflogen ist. Vielleicht baut es da ja ein Nest? Wir werden die Hecke auf jeden Fall jetzt immer weiter mit Ästen und Zweigen ausbauen.

