Einbruch in Abfallanlage

Ketsch. Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 7.15 Uhr, in eine Abfallanlage der AVR in der Speyerer Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich laut Angaben der Polizei unerlaubt Zugang zum Anmelde- und Wiegehäuschen und hebelten einen dortige Wandschrank auf. Aus diesem entwendeten die Täter einen Tresor, mit dem sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Der entstandene Diebstahlschaden beträgt rund 200 Euro, der genaue Sachschaden kann derzeit noch nicht betitelt werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Schwetzingen, unter Telefon 06202/2880, zu melden.