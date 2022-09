Einbruch in Ketscher Wohnung – Zeugen gesucht

Ketsch. Nach einem Einbruch in ein Ketscher Wohnhaus sucht die Polizei Schwetzingen aktuell nach Zeugen. Nachdem die Polizei bereist am Wochenende von einem Einbruch berichtet hatte, ist nun der nächste Fall bekannt geworden. Betroffen ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kalrlsruher Straße unweit des Hardtwegs. Die Bewohner befanden sich zum Tatzeitpunkt wohl im Urlaub.

Dieser Umstand kam den Dieben zugute, die wohl zwischen dem 24. August und dem 9. September zugeschlagen hatten. Sie erbeuteten Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro und entkamen unerkannt. Deshalb sucht die Polizei Schwetzingen nach Augenzeugen, die Hinweise geben können. Die Telefonnummer lautet 06202/288-0.