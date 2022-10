Einbruchsreihe geht weiter

Ketsch. Und schon wieder meldet die Polizei einen weiteren Einbruch in der Enderlegemeinde. Diesmal wurde irgendwann zwischen Samstag, 12 Uhr, und Dienstag, 20 Uhr, in der Gutenbergstraße eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam in eine Doppelhaushälfte ein, durchwühlten die Räume und entwendeten Schmuck aus einer Schatulle.

Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden ist der Polizei derzeit noch nicht bekannt, da die Höhe des Sach- und des Diebstahlschadens aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen sei.

Vermutlich besteht laut Polizei ein Tatzusammenhang zu zwei weiteren Einbrüchen, die an diesem Wochenende in Ketsch begangen worden sind. So wurde im selben Zeitraum auch in Häuser in der in der Gutenbergstraße und in der Dossenheimer Straße eingebrochen (wir berichteten). ras

Info: Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden von der Polizei gebeten, sich beim Revier Schwetzingen, der Telefon 06202/28 80, zu melden.