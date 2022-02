Eine echte Ketscher Traditionspflanze meldet sich zurück

Ketsch. Das Korbflechterdenkmal, Ortsbezeichnungen wie „Am Weidenstück“ oder „Weidenweg“ – alle diese Namen und Stellen sind Hinweise darauf, welche Bedeutung die Kopfweiden, eine besondere Pflegeform der Weidenbäume, in der Geschichte der Enderlegemeinde spielten. Diese Baumart, für die in der Region nahezu optimale Klima- und Bodenverhältnisse gegeben sind, waren früher eine wichtiger Bestandteil für einen Wirtschaftszweig, der heute nahezu sprichwörtlich „ausgestorben“ ist.

Imposant wirkt die große Weidenkugel, die nachts beleuchtet eine schöne Atmosphäre in den Garten zaubert. © Scholl

„Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie es in der Hockenheimer Straße, in der ich schon immer gewohnt habe, viele Familien gab, die Korbmacher waren. Es gab sogar eine Art Korbfabrik“, erinnert sich Heinrich Eppel, der zufällig bei einem Ortstermin unserer Zeitung in der Nähe der Hohwiese vorbeikam. Zahlreiche Korbweiden hätte es um Ketsch herum gegeben.

Ganze Gebiete mit Weiden

So erinnert sich der heute 87-jährige Ketscher daran, dass im Bereich, in dem später die Rheinhalle gebaut wurde, ganze Gebiete mit Weiden bepflanzt waren. „Man konnte damals bei der Gemeinde Bäume ersteigern und dann die Weidenruten schneiden und nutzen. Weiden gab es überall und das Material, um Körbe zu erstellen, war somit sehr günstig“, weiß der Einheimische noch genau.

Als Kind sei er oft bei den Korbmachern gestanden und habe ihnen bei der Arbeit zugesehen. Doch diese Zeit sei eben lange vorbei. Etwa in den 1950er Jahre hätten die letzten Korbmacher in Ketsch ihr Handwerk eingestellt. Längst stehe heute der handwerkliche Aufwand, Körbe zu flechten, zur Herstellung von anderen Behältnissen (beispielsweise aus Kunststoff) in keiner Relation, was den Endpreis betrifft.

Die Weidenruten sind verschieden lang und unterschiedlich stark. © SCHOLL

In der Enderlegemeinde gibt es keine Korbflechter mehr und nur noch ein Denkmal erinnert an diese Zeit. Und doch gibt es in Ketsch noch einige Korbweiden. Jedes Jahr im Januar und Februar ist die Zeit, um die Weidenruten zu schneiden, die innerhalb eines Jahres beachtliche Längen von einigen Metern erreichen können, so erklären es Günther Martin und Klaus Häfner aus Ketsch. Auch auf Martins Grundstück stehen noch einige Kopfweiden, und beim Besuch unserer Zeitung waren die beiden Männer gerade damit beschäftigt, diese zu schneiden.

Bastelidee aus dem Internet

„Ich habe vor einige Jahren zum ersten Mal gesehen, wie die Weiden geschnitten wurden und habe mir überlegt, was man außer Körbe mit den Weidenruten tun kann. Körbeflechten finde ich für mich zu aufwendig, denn dafür muss man die Weiden zunächst einweichen und trocknen, damit sich ein Korb später nicht verformt. Im Internet habe ich ein wenig gestöbert und da bin ich auf die Bastelidee von Kugeln aus Weiden gestoßen. Solche dekorativen Kugeln bastle ich nun gerne, wobei man auch hier einiges an Zeit investieren muss“, erklärt Klaus Häfner.

Diese Weidenruten warten auf die Weiterverarbeitung. © SCHOLL

Für das Basteln der Kugeln müsse man die Weiden nicht einweichen, was die Verarbeitung und den Platzbedarf enorm erleichtere. „Zunächst bringe ich die Weiden mit einem großen Metallring in Form und binde dann ein Grundgerüst, das wie eine Weltkugel aussieht. Zur Befestigung dienen Schnüre, dann werden immer weiter Weiden eingezogen, bis man eine schöne Kugel hat. Versehen mit einer Beleuchtung sind diese Kugeln beispielsweise im Garten in Bäumen echte Hingucker“, weiß der verheiratete Vater einer Tochter.

Auf seinem eigenen Grundstück schwebt beispielsweise eine Weidenkugel mit über einem Meter Durchmesser in luftiger Höhe in einem Baum. Doch natürlich seien diese Elemente zur Dekoration nicht für die Ewigkeit gemacht – nach einigen Jahren verwittern die Weiden und werden brüchig.

Tunnel für den Kindergarten

„Einige der Weiden haben wir zum neuen Kindergarten im Neurott gebracht. Dort möchte man einen Weidentunnel im Garten anlegen“, erklärt Günther Martin weiter. Dies sei wenig kompliziert, ziehe eine Weidenrute, die man in den Boden einsetzt, doch relativ schnell Wurzeln und eine neue Kopfweide könne entstehen.