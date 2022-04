Eine Woche lang nach Bad Reichenhall

Ketsch. Die Hausfrauengemeinschaft plant eine Reise nach Bad Reichenhall. Von Dienstag, 12. Juli, bis Sonntag, 17. Juli, wollen die Ketscherinnen Bergflair genießen und sich dem Thema Salz widmen – mit Spa-Bereich und Sauna, Salzlounge, Relaxliegen, Eisbrunnen und mehr im Hotel. Ausflüge und Stadtführungen in Bad Reichenhall, Salzburg, am Chiemsee, im Berchtesgadener Land, am Königsee, Hintersee, Ramsau und in einer Enzianbrennerei sowie ein Aufenthalt in Ruhpolding runden die Reise ab. Auch Nichtmitglieder sind eingeladen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anmeldungen nimmt Vorsitzende Ingrid Maldet unter Telefon 06202/97 07 46 entgegen. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2