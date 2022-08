Einen geistlichen Impuls mit auf den Weg geben

Ketsch. Die fast zwei Wochen des Backfischfest-Comebacks gingen an diesem Sonntag zu Ende. Der abschließende Tag wurde zunächst mit einem besinnlichen Gottesdienst eingeläutet, bevor der Angelsportverein (ASV) Ketsch seine Jubilare traditionell zum Frühschoppen im Festzelt einlud. Für die nötige Stimmung sorgte hierbei der Musikverein 1929 mit seiner Blasmusik.

Die Mitglieder der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden verzichteten an diesem Tag auf die gewohnte Umgebung der Ketscher Gotteshäuser und besuchten die ökumenische Andacht im Festzelt auf dem Bruchgelände. Diese wurde von den beiden Pfarrern Christian Noeske (evangelisch) und Erwin Bertsch (katholisch) mit musikalischer Unterstützung der Kirchenband „Konfrontation“ geleitet. Nach dem Einzug und dem flotten Song „Kirche beginnt mit dir und mir“ ergriff Bertsch das Wort zur Begrüßung. Man wolle dem Backfischfest mit dieser Veranstaltung einen geistlichen Impuls mitgeben, so der katholische Pfarrer. Dieser Impuls wurde mit einem Lied und Gesang der Anwesenden nochmals unterstrichen und hatte wohl auch erste Wirkung: Dank eines kleinen Standes am Rande des Festzelts gab es doch Backfisch, was den Tag glorreich abrundete.

Lesung aus Lukas-Evangelium

Das folgende Psalmgebet 104 wurde in strophenweiser Abwechslung von Bertsch und dem Publikum vorgetragen. Schon vorab erklärte Bertsch die Bedeutung des Gottesdienstes: „Das Besondere ist nicht nur der ökumenische Hintergrund, sondern auch, dass der Gottesdienst an einem Ort stattfindet, an dem Menschen gemeinsam feiern, essen, trinken und tanzen. Es muss nicht immer die Kirche sein, an diesem Tag müssen die Leute nicht zu uns kommen, denn wir kommen zu ihnen.“

Auch Bürgermeister Timo Wangler und dessen Vorgänger Jürgen Kappenstein waren unter den Besuchern und durften sich nach einem weiteren Lied über eine Lesung aus dem Lukas-Evangelium, vorgetragen von der katholischen Pfarrgemeinderätin Marianne Faulhaber, freuen.

Den Höhepunkt des insgesamt 45 Minuten dauernden Gottesdienstes stellte die Predigt vom evangelischen Pfarrer Christian Noeske dar. Dieser feierte seine Backfischfest Premiere und schloss den Kreis zwischen dem Erkennungszeichen der Christen frühere Zeiten und dem Ort der heutigen Andacht: das Symbol Fisch. Denn Jesus und seine Jünger wären nicht nur normale Fischer, sondern auch „Menschenfischer“ gewesen, so Noeske. Eine Metapher für die Aufgabe der Jünger, Menschen dabei zu helfen ihren Weg im Vertrauen auf Gott und zu finden. Nach dem Kirchenklassiker „Halleluja“, dem Glaubensbekenntnis und einem Abschlussgebet der beiden Geistlichen ging der Gottesdienst mit den Worten von Erwin Bertsch zu Ende: „Geht nun hin in Frieden. Beziehungsweise, bleiben sie hier.“

Denn mit Abschluss der Andacht startete der mit Blasmusik begleitete Frühschoppen des ASV Ketsch, bei dem dessen Jubilare zum gemütlichen Zusammensein eingeladen wurden. Der in den Vorjahren beliebte Umtrunk am Vormittag war dieses Mal zwar eher spärlich besucht, doch der Stimmung im Festzelt machte dies keinen Abbruch.

Bekannte Stimmungsmelodien

Mit bekannten Melodien wie „Surfin USA“ von den Beach Boys oder „Ohne Dich“ von der Münchner Freiheit sorgte der Musikverein 1929 für gute Laune. Immer wieder wurde „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ dazwischen angestimmt und die Jubilare stießen gemeinsam mit den anderen Gästen auf die Gesundheit an.

Der abschließende Sonntagabend gehörte dann noch der „Jens Huthoff Band“, die das Festzelt für dieses Jahr ein letztes Mal mit Partymusik erbeben ließ und nach „Radspitz“ oder „Me and the Heat“ einen würdigen, melodischen Abschluss hinlegte. Und so fanden die zehn Tage Backfischfest (nicht ganz) ohne Backfisch ihr Ende. Und ein Wiedersehen zur 70. Ausgabe im kommenden Jahr ist garantiert.

