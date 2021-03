Ketsch. „Wir haben geöffnet!“ Das steht auf den Schildern, die bei vielen Einzelhändlern wieder in den Türen hängen dürfen, und die bei vielen Kunden für Freude sorgt. So auch bei Buch und Manufakturwaren in der Hockenheimer Straße. „Viele unserer Stammkunden sind gleich in den ersten Tagen in unser Geschäft gekommen und die meisten sagten, wie schön es doch sei, einfach mal wieder zu stöbern und zu schauen, was es so gibt“, berichtet Gabriele Hönig, die Inhaberin des traditionsreichen Ladens.

Auch hätten viele Eltern gern genutzt, was in den vergangenen Wochen einfach nicht möglich gewesen sei: ihren Kindern die Chance zu geben, sich endlich wieder selbst etwas im Geschäft auszusuchen. „Nachdem im vergangenen Jahr Ostern im kompletten Lockdown war, ist nun wieder Gelegenheit schöne Dinge für das Osterfest anzubieten. Wir haben hier einiges im Sortiment“, freut sich die Ketscher Geschäftsfrau. Während der Zeit der Schließung hätten die Kunden das ,Click und Collect’-Angebot sehr gut genutzt, da dieses Prinzip im Buchhandel stets einen großen Anteil habe.

Dabei wurden zwar Bücher aus allen Genres nachgefragt, doch besonders Bastel- und Beschäftigungsbücher für Kinder waren während des Lockdowns beliebt. „Es ist schön, dass nun wieder Kunden ins Geschäft kommen und wir eine erneute Inzidenz-bedingte Schließung nicht mehr befürchten müssen, denn Buchhandlungen wurden nun dem Bereich des täglichen Bedarfs zugeordnet. Mit unseren beliebten Veranstaltungen müssen wir allerdings noch bis Ende April pausieren und dann sieht man weiter“, ergänzt Gabriele Hönig. csc