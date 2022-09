Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fridays for Future auf dem Marktplatz in Ketsch Einfach mit dem Klimaschutz anfangen – und zwar alle gemeinsam

Fridays for Future ruft zum globalen Klimastreik auf – auch in Ketsch wird am Freitag demonstriert. Wir waren bei der Kundgebung auf dem Marktplatz mit dabei.