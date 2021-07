Einladung zum Vereinsstammtisch

Ketsch. Die TSG lädt zum Treffen der Vereine ein. Es findet an diesem Dienstag, 6. Juli, um 19 Uhr in der Vereinsgaststätte statt. „Wir wollen ungezwungen über vereinspolitische Angelegenheiten sprechen und unsere Erfahrungen austauschen. Das Ziel soll sein, ein Netzwerk aufzubauen, um sich gegenseitig unterstützen zu können“, heißt es im Einladungstext. Freilich werden die Vereinsvertreter über die Planungen zum Enderlezehnkampf am 21. August im Rahmen des Ketscher Ferienprogramms und das Sommerfest der Vereine am 27. und 28. August als Ersatz für das Maifest sprechen. zg/mab

