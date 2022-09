Einschulung samstags

Ketsch. Der Unterricht in der Neurottschule findet nach den großen Ferien wieder am Montag, 12. September, statt, wobei für alle zweiten bis vierten sowie sechste bis zehnte Klassen von 8.45 bis 12.25 Uhr Unterricht ist. Einschulung für Klasse fünf ist am Dienstag, 13. September, um 10 Uhr – Einschulung für Klasse eins am Samstag, 17. September, um 10 Uhr, informiert die Schule.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Falls es zu Unterrichtsbeginn Regelungen beziehungssweise Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie geben sollte, werde dies rechtzeitig auf der Schulhomepage veröffentlicht. Aus diesem Grund bittet die Schulleitung, in der letzten Ferienwoche (ab 5. September) regelmäßig auf die Schulhomepage zu schauen. zg