Ihre Freundin fahre noch mehr, meinte Elisabeth Breunig und übte sich im Understatement. Sie habe nun mal Lust am Fahrradfahren und sie sei gerne draußen – „ich fahre auch den ganzen Winter, ungefähr 500 bis 1000 Kilometer im Monat“, sagte die 67-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Einen besseren Rad Guide kann es also kaum geben und die Hockenheimerin, die sich beim Marathon-Team in

...