Elisabeth Breunig legt 743 Kilometer zurück

Ketsch. Mehr oder minder zufällig schaffte das Marathon-Team Ketsch (MTK) 2021 unter der Leitung des erfahrenen Radl-Coach Dietrich Freiburger den ersten Platz in Ketsch. Dietrich motivierte auch in diesem Jahr Mitglieder und Freunde des MTK, informiert der Verein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insgesamt beteiligten sich 38 aktiv Radelnde mit einem Kilometerdurchschnitt in den drei ausgeschriebenen Wochen (8. bis 28. Mai) von 279. Dabei wurde der Ausstoß von 1631 Kilogramm Kohlendioxid vermieden. Auch 2022 lieferte eine Frau die meisten Kilometer ab. Elisabeth Breunig, die schon morgens um 9 Uhr vom Sport in Reilingen zurück in ihre Wohnung radelt und auch die Tour zu ihrem „früheren“ Arbeitsplatz nach Speyer auf dem nicht motorisierten Zweirad zurücklegt, schaffte 743 Kilometer vor der männlichen Konkurrenz Walter Montag mit 664 und Martin Ostfeld mit 658 Kilometern.

Hinter dem Marathon-Team schrieben sich die Fahrer des Teams Nachhaltigkeit Ketsch auf Position zwei ein. Während die Marathon-Damen und -Herren insgesamt 10 588 Kilometer absolviert hatten, brachte es das Team Nachhaltigkeit Ketsch auf 9247. Bei 44 Aktiven radelte jeder 210 Kilometer im Schnitt, um die 1424 Kilogramm Kohlendioxid zu vermeiden. Auf Platz drei schrieben sich die Mitglieder der Tanzfreunde ein. Sie vereinten die Wegstrecke von 7751 Kilometern auf sich, wobei die 27 Teilnehmer, die Strecken notierten, durchschnittlich 287 Kilometer in den drei Wochen zurücklegten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Unter den 30 besten Teams

Die stadtradelnden Mitglieder des Marathon-Teams sind im landkreisweiten Vergleich auf Platz 30 notiert, das Team Nachhaltigkeit auf Rang 36 und die Tanzfreunde folgen an 53. Stelle.