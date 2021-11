Bei der jüngsten Gemeinderatsitzung in der Rheinhalle kam aus der Mitte besorgter Eltern die Anfrage, ob man den Schulweg aus dem Neubaugebiet Fünfvierteläcker in Richtung Neurottschule nicht sicherer machen könne. Erstens sei es stellenweise sehr dunkel und zweitens seien die Autofahrer in der Betätigung des Gaspedals nicht gerade zimperlich. Von Brühl kommend werde nicht selten auf 70

...