Elvira Werner übernimmt

Ketsch. Der Gesangverein Sängereinheit hatte zur Jahreshauptversammlung ins Vereinslokal „Goldenes Lamm“ eingeladen. 2020 und 2021 konnten aufgrund von Corona keine Versammlungen abgehalten werden. In seiner Begrüßung erwähnte der Vorsitzende Burghard Seifert, dass seit der letzten Hauptversammlung im Jahr 2019 der Verein 23 Mitglieder verloren habe und er froh sei, dass nun wieder ein Treffen möglich sei.

Bei der Totenehrung wurden alle, seit 2019 verstorbenen Mitglieder namentlich erwähnt. In seinem Bericht ließ Burgard Seifert das ereignisreiche Jahr 2019 Revue passieren. Der Besuch der Bundesgartenschau in Heilbronn, die Radtour nach Walldorf, der Dreitagesausflug an den Bodensee, Gesangsbeiträge beim Seniorennachmittag, beim Sozialverband Schwetzingen und das erfolgreiche Adventskonzert mit dem Schulchor der Neurottschule in der Katholischen Kirche kamen zur Sprache – und die beliebte Weihnachtsfeier im Schützenhaus.

Die neue Vorstandschaft Erste Vorsitzende: Elvira Werner, Zweiter Vorsitzender und Mitgliederverwalter: Hermann Lopp, Kassierer Manfred Lang; Protokollführung Monika Lopp, Beisitzer Günter Lopp. Schatzmeister, Pressewart, Chorsprecher, Vergnügungsausschuss, Kassenrevision, Notenwart und Verbindungsfrauen wurden für zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt. zg

Außer ein paar Singstunden und Vorstandssitzungen war ab 2020 nichts mehr möglich. Man schaue mit Zuversicht auf 2022, meinte Seifert weiter, denn man wolle am 4. Mai die Chorproben wieder aufnehmen. Er dankte allen Chormitgliedern und der bisherigen Vorstandschaft sowie dem Chorleiter Konrad Knopf für die gute Zusammenarbeit. Aus gesundheitlichen Gründen stehe er für den Vorsitz leider nicht mehr zur Verfügung.

Solide Kassenführung bescheinigt

Schatzmeister Manfred Lang erläuterte in seinem Kassenbericht die Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2019 bis 2021. Die Kassenrevision lobte und bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. Chorleiter Konrad Knopf merkte an, dass die zweieinhalb Jahre fast ohne Chorproben den Klangkörper habe schrumpfen lassen. Dass einige der Sängerinnen und Sänger aus alters- oder gesundheitlichen Gründen nicht mehr an den Proben teilnehmen können, müsse zudem akzeptiert werden. Man wolle es dennoch schaffen, auch mit weniger Chormitgliedern einen gesanglich ausgeglichenen Chor hinzubekommen. Er verwies dabei auf die letzte Singstunde in 2021, bei der eine große Konzentration geherrscht habe und wunderbar gesungen worden sei. „Das sollten wir anstreben und mit einem Neubeginn auf ein schönes Konzert in diesem oder nächsten Jahr hinarbeiten. Der erste Gesangsbeitrag bei einer Beerdigung in 2022 habe trotz kurzer Probe recht ordentlich geklungen, lobte Knopf.

Heiß diskutiert wurde anschließend die Anwerbung neuer Sängerinnen und Sänger, die sich als sehr schwierig gestalte – das sei auch aus anderen Chören zu hören.

Neuen Vorstand gewählt

Den Antrag auf Entlastung des bisherigen Vorstandes übernahm Willi Dörr, welchem die Versammlung einstimmig entsprach. Unter seiner Leitung erfolgte anschließend die Wahl des neuen Vorstandes und der neuen Vorstandschaft. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden jeweils ohne Gegenstimmen gewählt.

In der ersten Amtshandlung bedankte sich Elvira Werner bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Traudel Ellinger, Annelie Iser und Burghard Seifert mit einem Präsent für ihre jahrelange Arbeit. zg

