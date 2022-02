Endlich wieder feiern!

Erinnern Sie sich noch an „damals“, an die Zeit vor der Pandemie? Als Menschen bisweilen eng an eng auf Bierbänken standen und in einem stickigen Festzelt zu lauter Musik feierten, sangen und schunkelten? Ganz ohne Schutzmasken, Abstandsgebote und Reglementierungen?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Anekdoten aus gefühlt ferner Zeit könnten in einigen Wochen schon wieder Normalität sein: Wenn Ende März die „tiefgreifenden Corona-Maßnahmen“ auch in Deutschland aufgehoben werden, wird zumindest nach und nach wieder etwas Normalität zurückkehren. Das ist gut und wichtig – und für das Ketscher Backfischfest die große Chance.

Denn eine Feier im Bruch unter strengen Hygienevorgaben wäre sicherlich möglich gewesen – ob sie bei den Besuchern aber eine ausreichende Stimmung hätte aufkommen lassen können, ist fraglich. Man wird sogar abwarten müssen, wie die Menschen die neuen, alten Freiheiten annehmen werden – und können. Noch sollen in „the Länd“ ja Fasnachtsumzüge – die erfahrungsgemäß eher draußen stattfinden – verboten bleiben, während Feiern in schlecht belüfteten Innenbereichen schon wieder möglich sein sollen. Wer weiß, welche Regelungen und Vorgaben bis August noch aus so mancher Ministeriumsschublade gezaubert werden?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Doch die Richtung ist inzwischen klar: Wir sind auf dem Weg zurück in normale Zustände – und das Backfischfest in seiner traditionellen Ausgestaltung ist dafür ein ganz wichtiger Schritt. Nach zwei Jahren Belastung durch die Pandemie und die Pandemiepolitik tut uns das allen sehr gut.