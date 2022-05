Endlich wieder gemütlich zusammenkommen

Ketsch. Zahlreiche Aktive des Angelsportvereins 1928 haben sich nach der langen Corona-Pause beim Vatertagsangeln mit insgesamt neun Tandems am Anglersee getroffen und waren mit ihren Fängen „weitgehend zufrieden“, teilt der ASV mit. Dabei dienten alle Fänge dem privaten Verzehr.

Nach dem Verwiegen stand das Ergebnis fest: Vatertagssieger wurde das Tandem Christian Pister und Udo Siebig. Die Sportwarte Peter Hambsch und Kai-Uwe Gengenbacher dankten den Teilnehmern und gratulierten den Bestplatzierten.

In gemütlicher Runde am Holzkistel knüpfte der Verein an frühere Veranstaltungen an. Gereicht wurden neben Speisen und Getränken auch Kaffee und Kuchen von der Anglerjugend.

Ausdrücklich begrüßt wurde dabei der frisch gewählte Ketscher Bürgermeister Timo Wangler, der noch vor dem Backfischfest das Bürgermeisteramt übernehmen wird und dann vermutlich auch die Schirmherrschaft für das Traditionsfest antritt.

Helfer fürs Backfischfest gesucht

ASV-Vorsitzender Günter Perner merkte an, dass die Teilnehmerzahl am Vatertagsangeln vor der Pandemie meist höher lag, doch auch er freute sich über das wiedererwachende Engagement im Verein. Als Ausblick auf das kommende Ketscher Backfischfest, das von Freitag, 5. August, bis Sonntag, 14. August, im Bruch stattfinden wird, warb er um eine rege Beteiligung: Vor allem bestehe zur Zeit ein Bedarf an Helfern für die Fischbäckerei, die der Verein betreibt.

Hier können sich Interessierte beim Angelsportverein melden, die gegen Bezahlung stunden- oder tageweise beim Laken, Panieren, Ausbacken oder an der Kasse mithelfen wollen. wm

Info: Helfer fürs Backfischfest können sich beim ASV melden per E-Mail an info@asv-ketsch oder per Telefon 06205/129 87.