Energieberatung im Rathaus

Ketsch. Jeden zweiten Donnerstag findet im Rathaus von 16 bis 18 Uhr im Zimmer 312 (2. OG) eine Energieberatung der Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg-Rhein-Neckar-Kreis gGmbH (Kliba) statt. In einer kompetenten und kostenfreien Beratung gibt Thomas Nabbefeld für Hauseigentümer und Mieter umfassende Informationen zum Energiesparen und zur energiesparenden Modernisierung. Die Kliba hilft bei der Umsetzung von Energiesparzielen, auch mit Hilfe staatlicher Fördermöglichkeiten, und gibt Tipps zu Themen wie zeitgemäßer Wärmedämmung, Heizung und Warmwasser, Lüftung oder Altbausanierung. Für die Beratung ist eine Anmeldung unter Telefon 06221/99 87 50 oder per E-Mail an info@kliba-heidelberg.de erforderlich – der nächste Beratungstermin im Rathaus ist für den 17. Februar vorgesehen.

