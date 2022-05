Ketsch. Jeden zweiten Donnerstag findet im Ketscher Rathaus von 16 bis 18 Uhr im Zimmer 312 (im zweiten Obergeschoss) eine Energieberatung der Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg-Rhein-Neckar-Kreis gGmbH (Kliba) statt. Aufgrund des Feiertags ist der nächste Beratungstermin jedoch erst am 9. Juni. Eine Voranmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 06221/ 998 750 oder per E-Mail an info@kliba-heidelberg.de

