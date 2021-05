Entenpfuhl auf Agenda

Ketsch. Der Umweltstammtisch in Ketsch hat in seiner virtuellen Sitzung den vorläufigen Verzicht auf die Beteiligung beim Kinderferienprogramm der Gemeinde und auf den Naturerlebnistag (üblicherweise Anfang Mai) bekanntgegeben.

Die unsichere Lage mit den Pandemieauflagen lasse zum jetzigen Zeitpunkt keine zuverlässige Planung und Zusage zu. Wie auch bei anderen Veranstaltungen werde man die allgemeine Entwicklung genau beobachten und gegebenenfalls kurzfristig reagieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Weiterhin informierte der Vorsitzende Matthias Ihrig in der Sitzung unter anderem über die Stellungnahme zum Abriss der „Sessler-Scheune“, die man gemeinsam mit BUND und Nabu erarbeitet und abgegeben hatte. Der zweite Vorsitzende Heinz Eppel nahm Stellung in Bezug auf freilaufende Hunde in Naturschutzgebieten. Auch ohne Präsenzveranstaltungen gab und gibt es beim Umweltstammtisch genug zu tun.

Nächste Sitzung am Montag

Die nächste Sitzung ist für Montag, 10. Mai, um 19.30 Uhr vorgesehen – wieder per Videokonferenz. Wer daran Interesse hat, erhält nach einer E-Mail an m.ihrig@umweltstammtischketsch.de die Zugangsdaten. Dabei werden Aktivitäten und Argumente gegen den eventuell drohenden Kiesabbau im Gewann Entenpfuhl ausgetauscht, Probleme im Hockenheimer Rheinbogen sowie Rheininsel-Aktivitäten besprochen. Auch das Stadtradeln, zu dem sich bisher für sechs Ketscher Teams 33 Radelnde registriert haben, steht auf der Agenda. Wer Interesse an der Ketscher Umwelt hat oder sich gerne an Aktionen beteiligen möchte, ist zur Sitzung eingeladen. Weitere Infos gibt es unter www.umweltstammtischketsch.de. zg

