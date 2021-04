Entenpfuhl Thema in der Online-Sitzung

Ketsch. Der Umweltstammtisch trifft sich an diesem Montag, 12. April, um 19.30 Uhr per Videokonferenz.

Bei dem Treffen werden unter anderem Aktivitäten gegen den drohenden Kiesabbau im Entenpfuhl besprochen und Argumente ausgetauscht. Außerdem beleuchten die Mitglieder Probleme im Hockenheimer Rheinbogen und besprechen Rheininsel-Aktivitäten. Auch die Teilnahme am Stadtradeln, das vom 12. Juni bis 2. Juli geplant ist, wird thematisiert. Bisher hätten sich hierfür drei Ketscher Teams und zwölf Radelnde registriert, heißt es in der Pressemitteilung des Umwelt-stammtischs.

Wer Interesse hat, dem virtuellem Austausch zu folgen, der erhält nach einer Anmeldung per E-Mail an m.ihrig@umweltstammtischketsch.de die Zugangsdaten. Jeder, der Interesse an der Ketscher Umwelt hat oder sich gerne an den bestehenden oder an künftigen Aktionen beteiligen möchte, ist beim Umweltstammtisch willkommen.