In der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend in der Rheinhalle ist Bernd Kraus verabschiedet worden. Für ihn war Nikolas Martin zur Vervollständigung der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen bereits nachgerückt (wir berichteten), allerdings stand der offizielle Akt für Kraus noch aus. Bürgermeister Jürgen Kappenstein dankte im Namen der Gemeinde für das geleistete ehrenamtliche Engagement

...