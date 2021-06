Kevin Klebert ist 27 Jahre alt, kickt beim A-Ligisten Spvgg 06 Ketsch II und hat in der Abbruch-Saison in acht Partien drei Tore erzielt. Mia-Sophie Witz ist 20 Jahre jung, hat in den vergangenen zwei Jahren rund 20 Tore geschossen und spielt ebenfalls bei der Spvgg 06 Ketsch in der Frauen-Mannschaft in der Verbandsliga. Dass die beiden mal Konkurrenten in der Offensive einer gemeinsamen

...