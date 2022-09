Erika Steinbach kommt

Ketsch. Der Kreisverband Rhein-Neckar der AfD lädt am Samstag, 8. Oktober, in die Enderlegemeinde ein – dann kommt die langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach nach Ketsch in die Rheinhallengaststätte, auch um über ihre Arbeit als Vorsitzende der Desiderius-Erasmus-Stiftung zu berichten, heißt es in einer Mitteilung.

Erika Steinbach habe bei ihrer Arbeit insbesondere mit einer vom Bundestag bewusst herbeigeführten Mittelknappheit zu kämpfen. Obwohl der AfD-nahen Stiftung staatliche Fördergelder zustünden, würden ihr diese nach wie vor verweigert, heißt es weiter.

Gleichzeitig seien die staatlichen Fördergelder für Stiftungen der Konkurrenzparteien trotz der Wirtschaftskrise stark erhöht worden. Insbesondere die Energiekrise werde dabei für Millionen von Bürgern zur existenziellen Belastung. Dass die Basis für die aktuelle Krise bereits durch ihre ehemalige Partei gelegt worden sei und welche Lösungsansätze für diese Situation zur Verfügung stünden, erläutere Steinbach den interessierten Bürgern ab 19 Uhr in der Rheinhallengaststätte in Ketsch. Abgerundet werde die Veranstaltung durch einen Empfang, heißt es abschließend. zg