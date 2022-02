Erlös der DRK-Christbaumsammelaktion wird in Digitalfunk investiert

Ketsch. Für den Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes zieht Vorsitzender Michael Bach eine positive Bilanz der Christbaum-Sammelaktion im Januar: „Ich freue mich, dass wir die Aktion im Jahr 2022 wieder durchführen konnten und ganz besonders über die beachtliche Zahl an Helfern, die uns in diesem Jahr wieder unterstützt haben. Dank der eingegangenen Spenden durch die Sammelaktion sind wir in der Lage, unsere Ausstattung weiter zu erneuern und auch in den Um- und Einbau des Digitalfunks zu investieren. Somit bleiben wir weiter gut gerüstet für kommende Einsätze in und um die Gemeinde Ketsch.“

Die Aktion sei für seinen DRK-Ortsverein eine Herzensangelegenheit. Nicht nur die Spenden helfen dem DRK, die Ausstattung zu finanzieren, sondern auch die Gemeinschaft mit Familien, Gemeinde und Freunden werde von allen Beteiligten sehr geschätzt. Umso schwerer sei die Entscheidung in 2021 gefallen, die Sammelaktion unter den damaligen Voraussetzungen abzusagen.

Dank geht an Beteiligte

Bachs Dank geht an alle Beteiligten von der Gemeinde über den Bauhof bis hin zu Firmen und natürlich die Spender – „wir freuen uns schon darauf, die Aktion im nächsten Jahr durchführen zu können. zg

