Erneuter Einbruch in Vereinsgaststätte – Polizei prüft Zusammenhänge

Ketsch. In die Gaststätte der Sportvereinigung 06 Ketsch ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach schlug ein bislang unbekannter Täter gegen 3.30 Uhr die Scheibe der Gaststätte in der Straße „Am Waldsportplatz“ ein. Anschließend entwendete er einen Geldbeutel mit Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Zwei Zeugen bemerkten den Einbruch durch den entstandenen Lärm. Der Täter – laut Polizeibericht „vermutlich ein junger Mann“ – flüchtete mit dem Fahrrad. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht ausfindig gemacht werden. Ob die Tat im Zusammenhang mit dem Einbruch in eine Vereinsgaststätte in Oftersheim steht, ist derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Die Spuren würden derzeit auf etwaige Gemeinsamkeiten untersucht, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit.

Auch der entstandene Sachschaden sowie die erbeutete Summe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Nummer 06202/2880 zu melden.