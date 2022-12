Erste Mannschaft kehrt in die Erfolgsspur zurück

Ketsch. In der vierten Runde der Landesliga zeigte die Mannschaft von Ketsch I wieder eine sehr gute Leistung. Beim 6:2-Sieg in Neckargemünd kehrte man wieder in die Erfolgsspur zurück.

Julius Malsam, Florian Schrepp, Yasin Öztürk, Heinz Sessler und Ersatzmann Simon Hinkel konnten ihre Partien erfolgreich gestalten. Martin Schrepp und H. P. Detter teilten sich mit ihren Gegnern die Punkte.

Schnelle Siege

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugte Ketsch II beim 4,5:1,5-Erfolg in Großsachsen. Werner Ries, Lorenz Blocher und Andreas Leinenbach gelangen schnelle Siege. Teamchef Kai Schäfer zeigte sich mannschaftsdienlich und willigte in leicht besserer Stellung in ein Remis ein und sicherte so den vorzeitigen Gesamtsieg. Sebastian Schrepp verbesserte mit seinem Erfolg noch das Mannschaftsergebnis.

Eine knappe Niederlage musste Ketsch III gegen Steuben Feudenheim hinnehmen, mit 2,5:3,5 unterlag man nach spannendem Kampf. Lennart Rudel und Patrick Kohlmeier holten den ganzen Punkt, Lukas Siegel steuerte mit einem Unentschieden den halben Punkt bei.

Ketsch IV schickte mit einem 4:1-Sieg SK Mannheim auf die Heimreise. Gerhard Teichmann, Ronald Freudenberger, Leon Ossenkopp und Roland Fritsch konnten sich in die Siegerliste eintragen.

Mit einem Kantersieg fertigte Ketsch V die Gäste von SK Mannheim ab. Beim 7:1-Erfolg überzeugte einmal mehr Bezirksmeister U 8 Julian Fritsch mit zwei gewonnenen Partien. Einen Punkt holten jeweils Leyla-Joelle Blaß, Endri Mollay, Timo Hauser, David Hoberg und Serkan-Can Sandikci. Am heutigen Freitag, 9. Dezember, findet die siebte Runde des Vereinsturniers statt. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus. zg