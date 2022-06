In der letzten Runde der Verbandskämpfe des Schachbezirks Mannheim besiegten alle fünf Mannschaften des Schachclubs Ketsch ihre Gegner. Die erste Mannschaft musste lange kämpfen, um das erstaunlich starke Team von Hockenheim drei in die Schranken zu weisen. Am Ende fiel der 6,5:1,5-Sieg doch recht deutlich aus.

Am Spitzenbrett musste Marcel Herm all seine Routine aufbieten, um seinen

...