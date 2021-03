Ketsch. Das staunte Rita Wojatschek aus Ketsch nicht schlecht, als sie vor einigen Tagen in ihrem Garten tatsächlich einige Bärlauchpflanzen entdeckte. Die krautige Pflanze ist bei der Hobbyköchin sehr willkommen, denn in zahlreichen leckeren Rezepten finden die grünen Blätter mit dem typisch lauchartigen Geruch Verwendung.

Mit einer Wuchshöhe von 20 bis 30 Zentimetern ist Bärlauch in ganz Europa verbreitet und in einigen Regionen von Deutschland sogar auf der Roten Liste, also vom Aussterben bedroht oder potentiell gefährdet. Das altbekannte Gemüsegewürz und Heilpflanze ist komplett essbar, verwendet werden jedoch meist die Blätter, die zwischen März und April austreiben.

Blätter sind ungestielt

Das staunte Rita Wojatschek aus Ketsch nicht schlecht, als sie vor einigen Tagen in ihrem Garten tatsächlich einige Bärlauchpflanzen entdeckte. © Scholl

Die weißen Blüten zeigen sich erst Mitte April bis Mai. Aufgrund seines starken Knoblauchgeruchs wird der Bärlauch auch Waldknoblauch oder Wildknoblauch genannt. Vorsicht ist geboten, denn die langstieligen Blätter ähneln sehr den giftigen Maiglöckchen und der hoch giftigen Herbstzeitlose. Die Blätter des Bärlauchs sind im Gegensatz zu den Blättern der Maiglöckchen und Herbstzeitlosen ungestielt. Wer wie Rita Wojatschek Bärlauch im Garten findet und sicher ist, dass es sich auch um selbigen handelt, kann zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten mit der Pflanze zubereiten.

Rezept für Bärlauchpesto



Bärlauchpesto Zutaten: 150 ml Olivenöl, 100 g frischer Bärlauch, 75 g Walnüsse, 75 g Pinienkerne, 70 g Parmesan, 1 EL Zitronensaft, 1,5 TL Salz

Zubereitung: Bärlauch waschen und trocken reiben. Dabei am besten noch einmal jedes einzelne Blatt kontrollieren, damit keine böse Überraschung durchrutscht. Die Blätter grob klein schneiden und zusammen mit den Walnüssen und Pinienkernen in einen Mixer geben. Alternativ funktioniert auch ein Pürierstab. Parmesan darüber reiben und gut durchmixen. Dann Olivenöl und Zitronensaft dazu, salzen und noch einmal vermischen. Wem die Menge zu groß ist – oder wer gleich eine größere herstellen möchte – kann sein Bärlauchpesto auch prima in Einmachgläsern lagern. Diese am besten vorher auskochen und nach dem Befüllen eine Fingerdicke Schicht Olivenöl auf das Pesto geben, damit es länger haltbar bleibt.