Erster Hofflohmarkt in der Gemeinde

Ketsch. Die ganze Gemeinde wird am Sonntag, 24. April. von 11 bis 16 Uhr zum Flohmarkt, teilen die Initiatoren des ersten Hofflohmarkts, die aktuellen und ehemaligen Elternbeiratsvorsitzenden der Kindertagesstätte Villa Sonnenschein, mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis Sonntag, 17. April, könne man sich bei den Initiatoren über die dafür angelegte Webseite www.hofflohmarkt-ketsch.jimdosite.com oder per Telefon, 06202/9 26 10 60, mit Namen, Adresse und präsentiertem Angebot anmelden. Nach Eingang aller Anmeldungen werde auf der Website ein Lageplan mit allen Ständen und dem Angebot zu finden sein. Am Flohmarkttag finde in der Turnhalle der Kindertagesstätte Villa Sonnenschein ein Kuchenverkauf statt, den man sich nach erfolgreicher Schatzsuche zu Hause schmecken lassen könne. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2