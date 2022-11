Erster öffentlicher Auftritt: Stimmen funktionieren noch

Ketsch. Der Gesangverein Sängereinheit Ketsch hat seinen ersten öffentlicher Auftritt nach der Corona-Pandemie hingelegt: Endlich wieder vor vielen Menschen singen – für 18 Sängerinnen und Sänger der Sängereinheit erfüllte sich ein immer intensiver gewordener Herzenswunsch.

Mit der gesanglichen Umrahmung eines Gottesdienstes in der evangelischen Kirche in Ketsch konnten die Sängerinnen und Sänger ihren ersten Auftritt nach der Corona-Pause absolvieren. Endlich konnten sie mal wieder zeigen, dass sie gesanglich noch einiges draufhaben, trotz Corona, Mitgliederschwund und hohem Durchschnittsalter.

In der Johnanneskirche zeigte sich wieder einmal, dass gut zu singen keine Frage des Alters ist. Mit den Liedern „Du machst mir Mut“ („You raise me up“), „Für alle“, „Vom Flügel eines Engels“ und „Dona nobis pacem“ bestach der Chor durch harmonischen Gesang. Den Gottesdienstbesuchern hat das „Minikonzert“ bestens gefallen, was der große Beifall am Schluss bewies.

Chorische Begleitung

Auch Pfarrer Christian Noeske brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, verbunden mit der Hoffnung, dass in absehbarer Zeit wieder eine chorische Gottesdienstbegleitung möglich ist. zg