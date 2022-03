Es wird mit „übertriebenen Waffen“ geschossen

Ketsch. Zur Ameisenplage mit dem Epizentrum auf dem Friedhof (wir berichteten mehrfach, zuletzt in der Ausgabe vom 23. Februar mit der Überschrift „Der Ameisenjäger ist beauftragt“) erreichte unsere Zeitung folgende Stellungnahme von Gemeinderat Günther Martin (Bündnis 90/Die Grünen) – er fragt: „Ameisen beseitigen – vernichten! Ist das die Lösung?“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Da wird nichts gegen die Ursachen gemacht, da wird rücksichtslos auf die Tiere, die ja keine Schädlinge sind, sondern Nützlinge, mit ,übertriebenen Waffen’ geschossen“, findet Günther Martin. Ameisen lebten zumeist in trockenen Gebieten. Sie machten in die Erde Löcher. Wenn es dann einmal regne, fließ das Wasser nicht auf der trockenen Erde ab, sondern könne über die „Kanäle“ der Ameisen in die Erde eindringen.

Der größte Feind der Ameisen sei der Regen. Viele ertrinken. Dann werde die Population wieder aufgebaut. Wenn man wisse, wie Ameisen leben, könne man sie auch „bekämpfen“ – ohne Gift, so Martin. Das erfordere mehr Arbeit und Sachverstand.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gift erst im zweiten Schritt

„Im teuren Gutachten, das die Gemeinde machen ließ, ist zu lesen, dass die Ursachen beseitigt werden müssen. Die Gemeindeverwaltung liest das Gutachten so, dass sie zuerst mit Gift bekämpfen und dann Maßnahmen ergreifen, um die Lebensbedingung der Ameisen zu verschlechtern. Ich lese das Gutachten so, dass ich zuerst die Lebensbedingungen verschlechtern muss, wenn es dann noch notwendig ist, dann kann man Gift einsetzen, um die Ameisen radikal zu ,vernichten’“, teilt der Gemeinderat für die Grünen mit.

Die Verwaltung habe sich das Problem selbst herangezogen. Sie habe mit den Kunststoffabdeckungen und den Steinwüsten optimal trockene Brutplätze geschaffen. „Würde man die Brutplätze zerstören und den Boden bearbeiten, würde das die Menge der Ameisen beseitigen. Auch die vielen Steingärten in der Nachbarschaft sind optimale Brutplätze für Ameisen. Unter dem Kunstsoff ist es trocken und mit den Steinen, die am Tag von der Sonne aufgeheizt werden, ist es auch in der Nacht so warm, dass die Ameiseneier schnell in großen Mengen ausgebrütet werden“, so Martin.

Es sei auch keine Übertragung von Krankheiten bekannt, die von Ameisen ausgehe. Vielmehr sei es so, dass in Häusern, wo es Ameisen gibt, auch etwas zu holen sei für die Tiere. Das Wegräumen von Küchenabfällen und putzen würde da helfen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Steingärten sind natürlich, wenn man rücksichtslos ist, eine arbeitssparende Gartenanlage. Obendrauf spritzt man Unkrautvernichter und gegen die Ameisen gibt es ja Gift. Damit macht man den Bereich aber absolut tot und das Gift findet sich einige Jahre später in unserem Grundwasser wieder. Aber was macht’s? Bis dahin sind die, die heute das Gift ausgebracht haben, ja alle schon tot. Das ist alles andere als nachhaltig, das ist absolut egoistisch und rücksichtslos“, heißt es in der Stellungnahme.

Und: „Das ist wie beim Klimaschutz, viele reden davon, die Gemeinde bekommt einen Klimaschutzbeauftragten – aber das ist alles nur Fassade“, teilt Martin abschließend mit. zg