„Etwas mehr auf Sauberkeit achten“

Ketsch. Über das Wochenende ist wieder mal ordentlich Unrat zusammengekommen – da kann man sich an diversen öffentlichen Plätzen in der Enderlegemeinde sicher sein, ob an der Rheinhalle oder nur wenige hundert Meter entfernt nahe des Freibads. Das gibt ein unschönes Bild ab und nervt so manchen Passanten. „Die Aufnahmen und der bedauernswerte Zustand, den diese dokumentieren, ist in der letzten Zeit leider sehr oft anzutreffen“, sagt denn auch Hans Keilbach – dem scheidenden Bauamtsleiter hat unsere Zeitung Fotos per Mail zugesandt und wollte wissen, ob die Gemeinde in Sachen Müll möglicherweise nachjustieren muss.

Und sie muss: „Bei uns in Ketsch werden die Mülleimer in öffentlichen Anlagen und an Wegen und Straßen schon seit einiger Zeit mit der Unterstützung einer privaten Firma geleert. Mittlerweile erfolgt diese Leerung zweimal wöchentlich, in der Regel an Montagen und Freitagen. Dennoch sind die bebilderten Zustände an einigen Stellen immer wieder anzutreffen, sodass der Bauhof zusätzliche Reinigungseinsätze auf Zuruf vornimmt und Müll und Unrat einsammelt“, erklärt Hans Keilbach.

Die Mehrkosten hierfür seien nicht erhoben. Und der Verwaltungsaufwand sei eigentlich nicht zu rechtfertigen, da diese Kosten letztendlich nicht von Dritten erhoben werden könnten, führt Hand Keilbach aus. Gleichwohl sei immer mal wieder festgestellt und beobachtet worden, dass Mülleimer von größeren Vögeln auf der Suche nach Nahrung geleert und ähnliche Verwüstungen erzeugt worden seien. Dennoch gibt Keilbach zu bedenken: „Es wäre wünschenswert, wenn bei der (Be-)Nutzung von Sitzgelegenheiten im öffentlichen Bereich etwas mehr und besser auf Sauberkeit geachtet werden würde.“

Dabei kann übrigens jeder mithelfen. Beispielsweise gibt es den „Schadensmelder“ als Bestandteil der Bürger-App, die via www.ketsch.de heruntergeladen werden kann. Und es gibt noch eine andere Möglichkeit, um die Verwaltung über Missstände im öffentlichen Raum zu informieren, ohne sich gleich in sozialen Netzwerken beschweren zu müssen: Bürgermeister Jürgen Kappenstein sagte in einer der Gemeinderatssitzungen, man könne das Rathaus auch telefonisch erreichen, die Verwaltung werde sich dann kümmern.

