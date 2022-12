Evangelische Kirche Ketsch wird zum Filmsaal

Ketsch. Die evangelische Kirchengemeinde lädt zu einem besonderen Ereignis in die Johanneskirche ein. Der Kirchenraum verwandelt sich am heutigen vierten Advent, 18. Dezember, ab 15 Uhr in einen Filmsaal.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Filmset mit Egli-Figuren 2019 im Ferdinand-Schmid-Haus. © Brückl

Die Kirchengemeinde zeigt die Weihnachtsgeschichte, dargestellt mit Egli-Erzählfiguren. In liebevoll gestalteten Szenen wird diese alte Geschichte wieder ganz lebendig. Elke Noeske hat bei diesem Filmprojekt mitgewirkt.

Um 15 Uhr, 15.30 Uhr, 16 Uhr und 16.30 Uhr findet jeweils eine Vorstellung statt. Der Eintritt ist kostenlos. Der Film ist für die ganze Familie geeignet.