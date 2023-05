Exkursion in die Pfalz

Ketsch. In der Westentasche der Wanderführerin Uschi Wippert wurde die nächste Pfalz-Exkursion bei der TSG Ketsch durchgeführt. Dieses Mal ging es von Leistadt los entlang des historischen Rundwegs zu den Waldwundern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die erste Etappe endete an der im Jahr 1845 errichteten Laura-Hütte, an der man bei herrlichem Ausblick in die Rheinebene eine kleine Stärkung zu sich nahm. Weitere Stationen waren der „Krummholzer Stuhl“, die „Suppenschüssel“ sowie der Leininger Grenzstein. Die mehr als wohlverdiente Kompensierung der verbrauchten Kalorien fand im Forsthaus Lindemannruhe statt. Nach einem verhältnismäßig kurzen Abstieg auf abenteuerlichen Pfaden traten die Wanderer nach zwölf Kilometern glücklich und erschöpft die Heimreise an. om