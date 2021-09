Expressiver Folk von "Other Roads" in Ketsch

Ketsch. Sie haben eine große Fangemeinde in Ketsch – die Musiker von „Other Roads“: Die britische Band gastiert am Sonntag, 10. Oktober, um 19 Uhr mit expressivem Modern Folk und neuen eigenen Songs im Ferdinand-Schmid-Haus.

Die Vollblutmusiker Pete Abbott, Gregor Borland und Dave Walmisley freuen sich auf ein Wiedersehen mit ihren Anhängern in der Enderlegemeinde, die einmal mehr die ganz besondere Atmosphäre eines „Other Roads“-Konzertes miterleben werden. Für die Veranstaltung gelten die „3Gs“ und Maskenpflicht. Eintrittskarten gibt es nur in der Gemeindebücherei in der Goethestraße. zg

