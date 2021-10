Fachgerechte Entsorgung

Ketsch. Das Schadstoffmobil der AVR macht am Mittwoch, 10. November, in Ketsch Station. Dort können umweltgefährdende Stoffe aus den Haushalten fachgerecht entsorgt werden.

Die Bürger können das Angebot zwischen 10 und 12.30 Uhr auf der AVR-Anlage in der Speyerer Landstraße nutzen. Schadstoffe wie flüssige Lacke, Pinselreiniger, Pflanzenspritzmittel, Rostschutzmittel, Spraydosen, Reinigungsmittel und ähnliche Stoffe aus Haushalten werden in haushaltsüblichen Mengen angenommen. Wandfarben können nicht beim Schadstoffmobil abgegeben werden, da sie keine Schadstoffe enthalten. Diese Farben gehören ausgehärtet in die Restmülltonne.

Die Schadstoffe sollten aus Sicherheitsgründen in der Originalverpackung angeliefert werden und auslaufsicher verpackt sein. zg