Fahrerflucht nach Unfall

Ketsch. Dank mehrerer Zeugen steht ein Verkehrsunfall mit beträchtlichem Schaden, der sich am Freitagabend ereignete und an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren, unmittelbar vor der Aufklärung. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Ein zunächst unbekannter Audi-Fahrer war gegen 21 Uhr in der Karlsruher Straße unterwegs gewesen, als er aus bislang unbekannten Gründen von seinem Weg abkam. Zunächst stieß er gegen einen geparkten 1er-BMW.

Diesen schob er zudem noch auf einen weiteren davor abgestellten 1-er BMW. Offenbar unbeeindruckt von dem heftigen Crash setzte der Audi-Fahrer seine Fahrt fort und kollidierte wenige Meter weiter abermals mit einem geparkten Audi, ehe er sich entschloss, erneut weiterzufahren. Zeugen hatten jedoch das Geschehen beobachtet und die Polizei verständigt. Ihre exakten Beschreibungen des Unfallfahrzeuges und des männlichen Fahrers sowie die übereinstimmenden Aussagen zum Kennzeichen des Autos führten schließlich auf die Spur des gesuchten Fahrzeugs.

Polizei fahndet weiter nach Fahrer

Bei der Fahndung wurde das stark unfallbeschädigte Fahrzeug in der Hebelstraße verlassen aufgefunden. Der Fahrer, der inzwischen namentlich ermittelt ist, hatte das Weite gesucht. Nach ihm wird nach wie vor gefahndet: Die Ermittlungen zu seinem Aufenthaltsort sind noch im Gange. Alle Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt. pol