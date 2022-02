Falsche Wasserwerker entwenden Schmuck von argloser Seniorin

Ketsch. Schmuck im Wert von rund 100 Euro haben falsche Wasserwerker am Donnerstag von einer Frau in Ketsch gestohlen. Gegen 14.30 Uhr verschafften sich die bisher unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße, indem sie gegenüber einer Seniorin angaben, dass sie Mitarbeiter der Stadtwerke wären. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Seniorin gegenüber gaben die falschen Wasserwerker an, sie seien beauftragt worden, die Rohrleitungen in der Wohnung zu überprüfen. Aus dem Schlafzimmer entwendeten die Täter wenig später eine Schatulle mit Schmuck im Wert von 100 Euro. Danach entfernte sich das Duo in unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise werden unter Telefonnummer 06202/288-0 entgegengenommen.