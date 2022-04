Familientag fällt aus

Ketsch. Bürgermeisterkandidat Marco Schnepf muss den für Samstag, 9. April, geplanten Familientag auf der „Alla hopp“-Anlage absagen. „Für den Tag sind neben ungemütlichen Temperaturen vor allem auch Sturmböen vorhergesagt, deshalb müssen mein Team und ich den Familientag aus Sicherheitsgründen schweren Herzens absagen“, sagt Marco Schnepf in einer Mitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es sei aber geplant, den Familientag möglichst zu einem späteren Termin nachzuholen. Der neue Termin werde dann über die Homepage www.schnepf2022.de oder die bekannten Social Media Kanäle Instagram und Facebook (schnepf2022) unter anderem bekannt gegeben. Der Bürgermeisterkandidat Marco Schnepf plante und terminierte schon im September 2021 diverse Veranstaltungen im Zusammenhang mit seiner Vorstellungskampagne. Wichtig war ihm hierbei neben dem generationenübergreifenden Miteinander stets auch der Mehrwert für die Ketscher Bevölkerung. Während leichter Regen die Besucher bei seiner Wahlauftaktveranstaltung auf dem Marktplatz nicht vertreiben konnte und auch die selbstbewussten Frauen bei der Veranstaltung „Selbstbewusst – Ketsch noch sicherer machen“ sich hiervon nicht beeindrucken ließen, stehe und falle der Familientag auf der „Alla Hopp“-Anlage mit dem Wetter.

Dank an Heimat- und Kulturkreis

Ein großes Dankeschön gebühre dem Heimat- und Kulturkreis (HKK) mit Dieter Rey an der Spitze für seine Hilfsbereitschaft. Am Sonntag, 10. April, werde der HKK erstmals öffnen und in die Saison starten und er werde sehr gerne mit dabei im Heimatmuseum inmitten der „Alla hopp“-Anlage sein, sagt Marco Schnepf abschließend. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2