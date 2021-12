Farben des Advents

Die Stechpalme – ihr lateinischer Name ist Ilex – hat in Europa eine viel längere Weihnachtsgeschichte als der heute so beliebte Tannenbaum. Der immergrüne Strauch mit seinen roten Beeren trägt immerhin ja auch die christlichen Symbolfarben von Advent und Weihnachten in sich.

Grün symbolisiert die Hoffnung auf Lebenserhalt im dunklen Winter. Rot erinnert an das Blut, das Christus vergossen hat, um die Welt zu erlösen, wie die Gläubigen sagen. Die Farbkombination von Grün und Rot im Ilex versinnbildlicht demnach für Christen die Hoffnung auf Erlösung.

Viele deutlich ältere Sagen und Mythen ranken sich aber auch um die Stechpalme. Bereits in vorchristlicher Zeit wurde sie verehrt. Bei den Griechen und den Römern standen deren Zweige für das ewige Leben. Wie alle immergrünen Pflanzen symbolisiert auch die Stechpalme Unvergänglichkeit, Tod und Wiedergeburt. Die Germanen, Angelsachsen und Kelten schmückten in der dunkelsten Zeit des Jahres mit den Zweige und Beeren ihre Wohnstätten – sie sollten guten Geistern, Feen und Walddämonen in der Kälte Unterschlupf bieten und auch vor Blitzen, bösem Zauber und Verwünschungen schützen.

Ihre gezahnten teils stacheligen Blätter, so glaubte man, würden Schutz vor dem Bösen bieten und zur weisen Voraussicht verhelfen. Diese Behauptung verdankt die Stechpalme der Eigenschaft, im oberen Bereich des Strauches stachellose Blätter zu bilden. In der Höhe benötigt die Pflanze nämlich keine Schutzmaßnahmen, weil dort hungrige Tiere nicht an die schmackhaften Blätter gelangen können.

Vor allem im nordeuropäischen Raum und in Nordamerika ist es Brauch, das Haus an Weihnachten mit den Zweigen der Stechpalme zu schmücken. Ilexzweige sind nicht nur dekorativ, sie haben auch den Vorzug in beheizten Räumen lange ansehnlich zu bleiben.

Im englischsprachigen Raum heißt die Stechpalme übrigens „holly wood“, weil sie als Baum der Frau Holle gilt – bei uns ist es der Holunderbusch. Die Filmmetropole im Westen der USA wurde wegen der einst dichten Stechpalmenbestände nach dieser Pflanze Hollywood benannt. Fans von „Harry Potter“ wissen zudem, dass aus dem Holz der Stechpalme besondere Zauberstäbe geschnitzt werden. Also dann: „Salvio Hexia!“