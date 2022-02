Die Stimmungen, die das Multimediasystem „Mediaki“ in der Johanneskirche zu erzeugen vermag, sind immer wieder aufs Neue schön, man gewöhnt sich nicht daran – das wird auch am Weltgebetstag am ersten Freitag im März der Fall sein. Das jährlich wechselnde Weltgebetstag-Komitee – dieses Mal aus England, Wales und Nordirland – gibt dem Tag das Thema „Zukunftsplan: Hoffnung“, wobei der Regenbogen

...