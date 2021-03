Ketsch. Während der Faschingszeit herrschte der Lockdown und so konnte König Karneval nicht regieren. Die Fachkräfte des St. Bernhard Kindergartens hielten mit den Kindern durch Mails, Post und kleine Überraschungen Kontakt. Und: Es wurde ganz fest versprochen – wir holen die Party im März nach.

Es wurde einfach in eine Faschingsnachhol-Wieder-im-Kindergarten-Willkommen-Party umbenannt. Die Kinder ließen es so richtig krachen. So ein bisschen Mausgeburtstag war auch mit dabei, schließlich feierte die Sendung mit der Maus 50. Geburtstag. Und da Gruppen nicht vermischt werden dürfen, sind es eben nicht ein Prinzenpaar, sondern Corona-bedingt in jeder Gruppe ein Paar oder ein Prinz. Dank Dr. Michael Kneller aus Ketsch konnten auch die Fachkräfte etwas beruhigter an die ganze Aktion herangehen, da er die Fachkräfte zweimal wöchentlich testet. zg