Faszienyoga oder Zumba?

Ketsch. Wer etwas für sich und seine Gesundheit tun möchte, kann sich für den neuen Kurs im Faszienyoga der TSG Ketsch anmelden. Dieser findet ab Montag, 17. April, jeweils von 11.15 bis 12.15 Uhr in der TSG Halle statt. Die zehn Einheiten des Kurses sind im wöchentlichem Rhythmus, immer montags, besuchbar. Zudem starten die Zumba-Einheiten mit der neuen Trainerin Ingrid Zeledón Chavarria am Mittwoch, 19. April. Wer sich mal wieder richtig auspowern und dabei auch noch Spaß haben möchte, ist dort genau richtig. Die Anmeldung zu den zehn Einheiten, die immer mittwochs von 20 bis 21 sowie 21 bis 22 Uhr in der TSG Halle stattfinden, sind ab sofort möglich.

Weitere Information gibt es unter www.tsg-ketsch.de. Dort sind auch die Anmeldeformulare für die Kurse zu finden. Direkter Kontakt kann per Mail an gaby.montag@tsg-ketsch.de oder petra.meyer@tsg-ketsch.de sowie telefonisch unter 06202/6 84 92 und 06202/69 27 70 aufgenommen werden. zg