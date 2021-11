Feiner Zeitmesser mit Ketscher Wurzeln

Ketsch. Fans der RTL-Serie „Alarm für Cobra 11“ werden sich freuen: Denn Hauptdarsteller Erdogan Atalay, der den knallharten Hauptkommissar Semir Gerkhan verkörpert, kann man am Samstag, 27. November, ab 11 Uhr ganz nah sein. Dann kommt der 55-Jährige zur Autogrammstunde ins Geschäft von uhrenkrone.de in der Schwetzinger Straße 7.

Der Serien-Actionheld Erdogan Atalay kommt in die Enderlegemeinde, um den Verkaufsstart seiner Cobraeleven Watch zu promoten. Die einzigartige Cobraeleven Outdoor Action Watch wurde von ihm entworfen und auf 1111 Stück weltweit limitiert. Und das besondere Zeitmessgerät hat auch Ketscher Wurzeln. Denn die Idee dazu stammt von Peter Böhm, Geschäftsführer von uhrenkrone.de.

Mit einer außergewöhnlichen Uhr hat man nicht einfach nur ein Messgerät am Armgelenk, das die Zeit anzeigt. Mit einer einzigartigen Uhr kann man auch seine Persönlichkeit unterstreichen und sich von der Masse abheben. Das kann mit der neuen Cobraeleven Uhr schon deshalb gelingen, weil es sie nur in limitierter Auflage gibt.

Die Cobraeleven ist ein idealer Zeitmesser für Outdoor-Enthusiasten, da sie extrem leicht, zäh und robust ist – diese Eigenschaften charakterisieren die sportliche Cobra-eleven am besten. Ein widerstandsfähiges glasfaserverstärktes Polymer-Gehäuse verleiht der Uhr zusätzliche Robustheit. Selbstverständlich ist der Chronometer wasserdicht und garantiert eine Dichtigkeit von 20 bar/200 Meter. Absolutes Highlight ist das mit Super-LumiNova beschichtete Cobraeleven-Logo.

Ausgestattet ist der sportliche Zeitmesser mit Saphirglas und trigalight, der hauseigenen Selbstleuchttechnologie von Traser H3, sodass bei der Cobraeleven keine Wünsche offen bleiben. Wie Peter Böhm erzählt, hat er das Sondermodell beim Schweizer Uhrenhersteller Traser H3 in Auftrag gegeben, unter anderem weil sich das Unternehmen auf die Anwendung der selbst leuchtenden Tritium-Technologie versteht. Die Uhrzeit sei stets abzulesen und das garantiert über zehn Jahre.

Mit Gutschein-Code sparen

Während die so benannte trigalight-Technologie des Unternehmens neben der Uhrenherstellung vor allem im taktischen Markt, in der Sicherheits-, Automobil-, Raum- und Luftfahrtindustrie eingesetzt wird, dürfte den geneigten Neu-Uhrenbesitzer interessieren, dass zum Verkaufsstart der Cobraeleven eine Vergünstigung winkt: Wer die Uhr (lieferbar ab 26. November) mit dem Gutschein-Code „cobra11“ vorbestellt, sichert sich einen Preisvorteil von elf Prozent. Eingebunden in den Marktstart mit Erdogan Atalay ist zudem eine Spendenaktion für einen guten Zweck. mab