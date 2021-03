Ketsch. Frische Luft tut gut und leichter Lernen lässt es sich außerdem, wenn in einem Raum der Sauerstoffgehalt ausreichend ist. „Regelmäßiges Lüften in den Klassenzimmern und Fachräumen ist schon immer gelebte Praxis an der Schule und unsere Klassenräume sind sehr gut durch zahlreiche Fenster lüftbar. Seit Corona ist es außerdem verpflichtend und Teil des Hygienekonzepts, dass die Klassenräume alle 20 Minuten stoß- und quergelüftet werden“, erklärt Joachim Rumold, Schulleiter der Neurottschule.

Zur Unterstützung dieser Auflage habe nun der Förderverein der Gemeinschaftsschule in der Gartenstraße sogenannte CO2-Ampeln angeschafft. „Seit der letzten Woche verfügen wir über 33 CO2-Ampeln, die in den Klassenräumen und Fachräumen angeschlossen wurden. Sie visualisieren auf einer LED-Anzeige den CO2-Gehalt im Raum, gemessen in Parts per million, die Raumtemperatur und die Höhe der Luftfeuchtigkeit“, erklärt Rumold.

Signal bisher nicht ertönt

Sobald ein eingestellter Grenzwert von den Sensoren gemessen werde, springe die Smiley-Ampel zunächst von Grün auf Gelb und dann von Gelb auf Rot und ein Signal ertöne. „Dieses Signal haben wir bisher noch nicht gehört, denn durch das regelmäßige Lüften halten wir den Smiley immer auf Grün“, weiß Katja Baumann, die Klassenlehrerin der 3b, die gleich neben der Tür und gut sichtbar für alle eine CO2-Ampel befestigt wurde.

„Die Schüler finden es spannend, was auf der Anzeige zu sehen ist, und wir Lehrer haben das Thema Raumklima und was genau die Ampel anzeigt in den Unterricht mitintegriert. Wichtig war auch, vor allem den jüngeren Schülern zu vermitteln, dass sie keine Angst haben müssen, wenn sich die Ampelanzeige von Grün auf Gelb bewegt. Auch dass die Ampel kein Risiko im Zusammenhang mit Corona anzeigt, sondern lediglich daran erinnert, dass gelüftet werden soll, haben wir den Schülern erklärt“, sagt die Lehrerin.

Investition von 5000 Euro

Auch nach Corona sei die Investition definitiv etwas, wovon viele künftige Schülergenerationen profitieren würden, denn ein gutes Raumklima sei für erfolgreiches Lernen wichtig. „Wir vom Förderverein unterstützen die Schule mit Anschaffungen, die zwar den Schülern unmittelbar zugutekommen, aber auch langfristig etwas Wichtiges und Sinnvolles für die Schule darstellen“, erklärt Jasmin Kuhn, die Vorsitzende des Fördervereins, den es seit über 20 Jahren an der Neurottschule gibt. Rund 5000 Euro seien investiert worden, ein stolzer Betrag, wenn man bedenke, dass viele Einnahmemöglichkeiten wie Kuchen- und Getränkeverkäufe bei Veranstaltungen oder das monatliche Schülerfrühstück pandemiebedingt entfielen.

„Wir haben über die Jahre zwar gut gewirtschaftet und generieren Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden, aber dennoch ist es ein großer Betrag, bei dem wir vorher sorgfältig überprüft haben, inwiefern sich diese Investition lohnt. Gemeinsam mit der Schulleitung kamen wir zu dem Entschluss, dass diese Anschaffung sehr sinnvoll ist und haben entsprechend hochwertige CO2-Ampeln, die in Deutschland gefertigt wurden, zusammen beauftragt“, erklärt Jasmin Kuhn. Der Förderverein freue sich über weitere Mitglieder und Spenden. Auf der Homepage der Neurott-Gemeinschaftsschule gebe es hierzu Informationen und den Kontakt, sagt Jasmin Kuhn. csc