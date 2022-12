„Fensterln“ in Gengenbach

Ketsch. Nach zwei Jahren Pause ging es für die Damen der Ketscher Hausfrauengemeinschaft in einem vollen Bus nach Gengenbach zum Adventsmarkt, der auf dem historischen Marktplatz stattfindet. Zur Überraschung aller wurde vom Vorstand zur Fahrt eingeladen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit über 20 Jahren verwandelt sich das Gengenbacher Rathaus in der Adventszeit als magischer Anziehungspunkt mit seinen 24 Fenstern in das weltgrößte Kalenderhaus. Um 18 Uhr begann das Fensteröffnungs-ritual. Acht Fenster erstrahlten in ihrer ganzen Pracht (es wird immer ein Fenster im Voraus geöffnet) und in diesem Jahr durften zum letzten Mal die Bilder des Kleinen Prinzen bestaunt werden. Gengenbacher Kinder spielten dazu eine Geschichte auf der Bühne. Herrliche Düfte durchzogen die Luft und luden die Damen zum Bummeln ein. Manche Leckerei wurde verspeist und der Glühwein schmeckt ja bekanntlich am besten, wenn es richtig kalt ist. Kleine Erinnerungen wurden erworben, ehe es durchgefroren, aber glücklich nach Ketsch ging. bs