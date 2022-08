Ferienkinder nehmen die Zehnerscheibe ins Visier

Ketsch. Der Leistungssport spielt im Deutschen Schützenbund eine bedeutsame Rolle. Der Großteil der Mitglieder ist jedoch im Breitensport aktiv, nimmt entweder an Rundenwettkämpfen teil oder schießt nur aus Freude am Sport und zum Ausgleich.

So werden von den Vereinen – wie in Ketsch – im Breitensport möglichst viele Menschen angesprochen, die auf unterschiedlichem Leistungsniveau gemeinsam ihren Sport ausüben. Das Interesse daran zu wecken, soll auch über das Ferienprogramm bei der Schützengilde erreicht werden.

An diesem schönen Sommertag fanden sich zahlreiche Kinder und Jugendliche auf den Schießanlagen ein, um in verschiedenen Disziplinen ihr Können unter Beweis zu stellen. Nach der wichtigen Einführung über das Verhalten auf dem Schießstand und über die sachgerechte Handhabung der Sportwaffen, wurden die Teilnehmer in Gruppen aufgeteilt und von den geschulten Sportschützen zu den verschiedenen Stationen auf der Schießanlage geführt.

In verschiedenen Disziplinen mit Luftgewehr und Luftpistole durften die Mädchen und Jungen die Zielscheiben ins Visier nehmen. Die einhellige Meinung nach den ersten Probeschüssen lautete: Es ist nicht ganz so leicht, wie man es sich vorgestellt hatte. Um die doch recht kleinen Scheiben auf die Distanz bis zehn Meter zu treffen, bedarf es neben einer guten Kondition auch der Fähigkeit, sich genau auf das Ziel zu konzentrieren.

Nach einer deftigen Stärkung und der Auswertung der Zielscheiben, zeichnete Oberschützenmeister Dominik Schmidt die Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten des Schießens beim Ferienprogramm in Form einer glitzernden Medaille aus. Aber auch die anderen Kinder erhielten als Erinnerung an einen, wie alle betonten, ereignisreichen Tag bei der Schützengilde eine Urkunde überreicht. ham